الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من بينها العرض المسرحى "جوه الصندوق".. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

العرض المسرحي جوه
العرض المسرحي جوه الصندوق

ينظم صندوق التنمية الثقافية، اليوم الإثنين الموافق 8 مايو الجاري، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السادسة مساء، ينظم مركز الإبداع الفني، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرضا للفيلم الروائي الطويل "ليلة قمر 14"، ويليه ندوة لمناقشة الفيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم التي تستمر حتي 20 مايو الجاري.

"ليلة قمر 14"، من إنتاج العام الماضي 2022، إخراج هادي الباجوري، وبطولة كل من: خالد النبوي، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، خالد أنور، محمد علاء، شرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، وأسماء أبوزيد، مي الغيطي.

ــ الكيمياء والحياة بمركز الإبداع الفني بالإسكندرية

في سياق متصل، وفي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة علمية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الكيمياء والحياة"، ويتحدث فيها الدكتور مرسي أبويوسف، أستاذ الكيمياء بجامعة الإسكندرية.

يتناول اللقاء أهمية الكيمياء في حياتنا اليومية، بل في أجسادنا وكيفية عملها، كعمليات التمثيل الغذائي وغيرها، تطبيقات الكيمياء في الصناعات والاستخدامات البشرية وغير ذلك.

ــ العرض المسرحي جوه الصندوق

كما يستمر مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، عرض مسرحية "جوه الصندوق"، وذلك في السابعة مساء. 

"جوه الصندوق"، فكرة وإخراج إسلام إمام، وبطولة كل من: كريم الكاشف، حامد الزناتي، مصطفي سعيد، عليا القصبي، هنادي محمود، إسلام رجب، حسن علي، أحمد عبادي، باسم سليمان، إسراء عاطف، دانة وائل، ورضوي الشريف.

ويتناول العرض المسرحي "جوه الصندوق"، فى اطار كوميدى مشاكل الشباب المعاصرة، كالتسفيه من أفكارهم وطموحاتهم، وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر. 

العرض المسرحى جوه الصندوق فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا مركز ابداع بيت السحيمي مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

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