الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين فى الإسماعيلية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تشهد بعض المناطق بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، الإثنين، بعض أعمال صيانة أعمدة الإنارة والمحولات  ضمن خطة شركة توزيع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف لضمان عدم انقطاع الكهرباء مع زيادة الأحمال في الأيام المقبلة.


وأعلنت محافظة الإسماعيلية فى بيان رسمي عن خريطة انقطاع التيار الكهربائي الاثنين في مناطق مختلفة في حي أول وحي ثالث وحى ثان داخل مدينة الإسماعيلية، ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق.

 

وأضاف بيان المحافظة فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي الأثنين في نطاق المنطقة الصناعية بحي أول ومساكن عثماسون في حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة الحكر فى حى ثان الإسماعيلية  وتفريعة الحرش  في القنطرة غرب  وقوى محركة ومنطقة سكنية بقرية السلام شرق البحيرات والقنطرة شرق القديمة والكيلو 14 شرق قرية الفردان.
 

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة. 
 

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين في المناطق المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم المتوقفة على استخدام الكهرباء لحين عودتها فور انتهاء أعمال الصيانة.
 

وعلى الجانب الآخر أجرت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، الأحد، مرورًا على محطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر كل المنتجات البترولية، وإعلان السعر الرسمي للمواطنين على الطلمبات والشاشة الرقمية، ومراجعة العيار على العداد للتأكد من الموازين والدمغ، وانتظام إمداد المحطات بالمنتجات البترولية.

 

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود على مستوى المحافظة، عقب تحريك أسعار السولار، والتأكد من توافر كل المنتجات البترولية، والالتزام بالأسعار الرسمية.

 

وكان محافظ الإسماعيلية قد أكد على التزام محطات الوقود بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر السولار.

 

ووجَّه "بشارة" بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

- حملات على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وفي السياق ذاته، قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، الأحد، بشن حملات على مواقف السيارات، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، والمقررة بكل وسائل المواصلات بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بالمتابعة الدورية لكل مواقف السيارات للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والمسارات المقررة بكل وسائل المواصلات، وذلك لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب، وعدم الزيادة في أسعار المواصلات داخل المحافظة، والالتزام بهذه التوجيهات تحقيقًا للعدالة والتصدي لجشع بعض السائقين، لضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وقوة.

 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة التأكيد على وضع البانرات والملصق الخاص بالسيارات، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.

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خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين فى الإسماعيلية

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