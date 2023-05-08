باريس سان جيرمان يهزم تروا بثلاثية فى الدورى الفرنسى

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه تروا بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج آن”، موسم 2022-2023.

وتفدم كيليان مبابي في النتيجة بهدف لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 83 سجل إكزافيه شافاليرين هدف تروا الوحيد، فيما أضاف فابيان رويز الهدف الثالث في الدقيقة 86، ليؤكد انتصار باريس سان جيرمان

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن ملاحقه لنس، فيما تجمد رصيد تروا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.