"فى قرص الطعمية" ابتلاع سيدة لشفرة موس حلاقة فى بورسعيد

أصيبت سيدة بجرح في الرقبة مساء الأحد بعد أن تناولت قرص طعمية كان به موس شفرة حادة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.



تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة: صابرين السيد محمد السيد 46 سنة مصابة بجروح قطعية من الداخل بالرقبة إثر تناولها شفرة حادة ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لها.



تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن

السيدة اشترت أقراص طعمية من إحدى محلات الفول والطعمية بنطاق حي الضواحي وأثناء تناولها الطعام شعرت بجسم حاد في واستغاثت بالمحيطين بها بعد أن بثقت دماء كثيرة من الفم وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.



وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، واستدعاء المسؤول عن المطعم وتفتيش المطعم من قبل شرطة التموين وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.