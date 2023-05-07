الوثائقية.. يوسف إدريس بدأ ولعه بالشعر والمسرح بالثامنة من عمره

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيليًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، والذي قضى طفولة مرهقة في الريف لكنه كوفئ بمافجآت ولد في 19 مايو 1927، في قرية البيروم بمحافظة الشرقية.

وولد "إدريس"، لأسرة فقيرة تنقب عن الستر ولما كان الصبا أول مفترقات لطرق انفلت وعيه على الشعر والمسرح وحكاياته.

تسجيل صوتي نادر له

وقال "إدريس" في تسجيل صوتي نادر له إنه عاش في القرية حتى سن 8 سنوات، ومن بعدها بدأ يتنقل بين مدن مصر المختلفة وبالتحديد القاهرة، مشيرًا إلى أن القرية هي مصر وأنه كان فخور بهذه الفترة من حياته وأنه كان يختار النماذج التي يكتب عنها من القرية ليس لأنها قروية ولكن لأنها مصرية.

وتابع أنه من حسن حظه أنه مارس الطب في مقتبل حياته ولهذا كان يهتز جدًا مع آلالام الآخرين وكان يعمل 24 ساعة ولم يفكر يوم في "التزويغ" من عمله.