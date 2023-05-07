"الباز" يكشف سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ويحذر من هذه الظاهرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بنسبة 21% في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن تحويلات المصريين العام الماضي 2022 كانت 31.9 مليار دولار، وفي عام 2021 كانت 31.9 مليار دولار، وفي عام 2020، كانت27.3 مليار دولار.

سبب التراجع في تحويلات المصريين بالخارج

أكد أن سبب هذا التراجع وفقًا لحسن النية يعود إلى غلاء المعيشة، وأنها هي السبب في قلة التحويلات، مشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله في الشارع المصري، أن عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج لم يحولوا أموالهم عبر البنوك وأصبحوا يحولونها من خلال أبواب خفية.

وأشار إلى أن هذه الأموال يأخذها البعض ويقوم بإيصال الأموال بالجنيه المصري إلى عائلة المصريين، مؤكدا أنه يجب الانتباه لهذه الظاهرة لأنها ليست المرة الأولى، والإخوان كانوا يقومون بها.

وتابع، أنه إذا لم يتم توعية الناس بالخارج أنه لو بحث كل شخص عن الفرق بين سعر الدولار بالبنك وفي السوق السوداء فستخرب البلد، مؤكدًا أن مشكلتنا في مصر أن لدينا نقصا في النقد الأجنبي وهو المشكلة الأساسية، والتي تسبب في نقص السلع الأساسية.