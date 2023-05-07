محمود فوزى يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطنى وموعد انتهائها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء خصص 3 أيام في الأسبوع لجلسات الحوار الوطني، وهي الأحد والثلاثاء والخميس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن يوم الأحد سيناقش المحور السياسي والجلسة تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة، وتنتهي في تمام الثالثة، وبعدها يكون استراحة، والجلسة الثانية تبدأ في تمام الرابعة وتنتهي في السابعة.

وأشار إلى أنه يوجد 113 قضية تتم مناقشتها بالحوار الوطني، وفي البداية سيتم تجريب 4 جلسات وكل جلستين يكونا بالتوازي، ومدة الجلسة 3 ساعات وكلاهما يكون منقولًا على الهواء مع متابعة لحظية لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه كلما كان هناك قضية مهمة وعليها توافق من الممكن أن يتم رفعها من مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية.

موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني

وعن موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني، قال "لا نستطيع تحديدها إلا بعد سير الجلسات ولا يمكن أن ينتهي الحوار قبل شهرين وبعد أسبوعين ستتضح المؤشرات"، مؤكدًا أن فترة الجلسات لن تمتد لمثل فترة الإعداد، وذلك على حسب استرسال الموضوعات والمناقشات.