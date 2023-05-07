الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

نجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو تحت رعاية السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، حيث تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي ٣٠ أسبوعا وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام بمستشفى كفر سعد المركزى تعاني من صعوبة بالتنفس.

ووضع الأطباء الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي المختلفة ومتابعة نموها حتى وصولها للوزن المناسب وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة خلال فترة دامت ٨٣ يوما تحت إشراف فريق العمل بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بقيادة  د. محمد نصحي عامر مدير الحضانة.

 

 

محافظ دمياط محافظة دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط

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