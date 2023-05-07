الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 30 متهمًا بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 30 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة في محافظة أسيوط.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط شن حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط)؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتاجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري عبارة عن (12 بندقية آلية – 12 بنادق خرطوش -  طبنجة – 10 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهمًا "لـ11 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 556 حكمًا قضائيًا متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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