الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: من أهداف الحوار الوطنى توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشعب يعرف بوجود الحوار الوطني ولكن الجميع لا يدركون قيمته وأهدافه.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الناس لا تدرك أن لجنة التضخم تناقش غلاء الأسعار، وأن لجنة الاستثمارات العامة والخاصة هدفها الوحيد والأساسي والمبدئي توفير فرص عمل، وتحقيق مزيد من التصدير وتقليل الاستيراد.

وأكد أن الحوار الوطني يولي أهمية للمحور السياسي، لأنه كلما كان لدينا أحزاب قوية كان لدينا مزيد من الخدمة من الناس بعيدًا عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم كبيرًا لهذا المحور وظن أنه يعني خلافات سياسية، لكن الحقيقة أن وجود قانون انتخابات قوي وتسريع الانتخابات المحلية يسهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية.

الحوار الوطنى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أهداف الحوار الوطني الاستيراد الأسعار

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب أتوبيس شركة أغذية أعلى وصلة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن