عماد الدين حسين: من أهداف الحوار الوطنى توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشعب يعرف بوجود الحوار الوطني ولكن الجميع لا يدركون قيمته وأهدافه.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الناس لا تدرك أن لجنة التضخم تناقش غلاء الأسعار، وأن لجنة الاستثمارات العامة والخاصة هدفها الوحيد والأساسي والمبدئي توفير فرص عمل، وتحقيق مزيد من التصدير وتقليل الاستيراد.

وأكد أن الحوار الوطني يولي أهمية للمحور السياسي، لأنه كلما كان لدينا أحزاب قوية كان لدينا مزيد من الخدمة من الناس بعيدًا عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم كبيرًا لهذا المحور وظن أنه يعني خلافات سياسية، لكن الحقيقة أن وجود قانون انتخابات قوي وتسريع الانتخابات المحلية يسهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية.