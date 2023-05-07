10 شعراء فى أمسية بـ"الأعلى للثقافة".. الأربعاء

تقيم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مقررها الشاعر أحمد سويلم، أمسية شعرية، في تمام السابعة مساء الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية الدكتور عادل ضرغام عضو لجنة الشعر، ويلقى الشاعر أحمد سويلم كلمة لجنة الشعر، ويشارك بها الشعراء إبراهيم الملكوت، حسام إبراهيم، حمدي عبد الرازق، حنان شاهين، شيرين العدوي، صفاء أبو صبيحة، محمد عرب صالح، نورا عثمان، يسري حسان.

يذكر أن لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة تضم كلًا من الشاعر أحمد سويلم مقررًا، والشاعر أحمد حسن الشحات عوض، والشاعر أحمد عنتر مصطفي، والشاعر أحمد محمد فضل شبلول، والشاعر درويش حنفى درويش، والشاعرة رشا محمد محمود الفوال، والشاعرة شرين أحمد العدوى، والشاعر عادل الدرغامى عبدالنبي، والشاعر عصام محمد على خليفة، والشاعر عماد أحمد الغزالى، والشاعر محمد أبوالفضل محمود بدران، والشاعر مؤمن محمد محمد على، والشاعر وائل سعد عطية على، والشاعر يسري سعيد عبدالرحمن حسان، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه.

أحمد محمد محمد سويلم (ولد في بيلا، بمحافظة كفرالشيخ، مصر سنة 1942) هو شاعر مصري، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2016.

حصل سويلم على بكالوريوس التجارة 1966م، وهو يعمل مديرًا للنشر في دار المعارف وأستاذًا غير متفرغ لمادة أدب الأطفال في كلية التربية بجامعة حلوان، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين.

من أبرز أعماله الشعرية: الطريق والقلب الحائر 1967، الهجرة من الجهات الأربع 1970، البحث عن الدائرة المجهولة 1973، الليل وذاكرة الأوراق 1977، الخروج إلى النهر 1980، السفر والأوسمة 1985، العطش الأكبر 1986، الشوق في مدائن العشق 1987، قراءة في كتاب الليل 1989، الأعمال الشعرية 1992، الزمان العصي 1996.