سلطة الطيران المدني تستضيف الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدني المقامة تحت عنوان "الضبطية القضائية" لمفتشي الطيران المدني في مجال النقل الجوى، اليوم الأحد، بمقر سلطة الطيران المدني بالتنسيق بين السلطة والمنظمة العربية للطيران المدنى والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس الموافق 11 مايو الحالى بمشاركة ممثلي إدارات النقل الجوى بسلطات الطيران المدنى في عدد من الدول العربية الشقيقة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب وليبيا إلى جانب عدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصري.

وفي كلمته التي ألقاها الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدنى خلال افتتاح الدورة التدريبية، نقل خلالها تحيات الفريق محمد عباس وزير الطيران وترحيبه بالوفود المشاركة، معرباً عن سعادته بانعقاد الدورة التدريبية بسلطة الطيران المدني وهو ما يؤكد حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون الدائم والتنسيق الفعال مع المنظمة العربية للطيران المدني وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات من خلال سلطات الطيران المدنى للدول العربية الأعضاء بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدنى ويسهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين في الطيران المدني متمنياً للمتدربين تحقيق أقصى استفادة ممكنة والخروج بنتائج فعالة ومثمرة.

وأضاف الشرقاوي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مقدمة أولويات وزارة الطيران نحو تنمية وتطوير أداء العاملين داخل منظومة النقل الجوى للإطلاع على أحداث التشريعات والقوانين الدولية الخاصة بالطيران المدنى .

ومن جانبه قدم خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني والمشرف على الدورة الشكر لوزارة الطيران على جهودهم الكبيرة بإستضافة مثل هذه الدورات والتي تأتي في ضوء التنسيق المشترك والتعاون الدائم بين المنظمة العربية وسلطة الطيران المدني المصري بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتنمية قدراتهم واكتسابهم المزيد من المهارات والخبرات الدولية .

وتهدف الدورة التدريبية مناقشة المفاهيم الأساسية والدقيقة وتزويد المعرفة القانونية لحقوق الضبطية القضائية ومفتشي الطيران، وعرض المشكلات والتحديات وكذلك المواقف التي يتعرضون لها على متن الطائرات وآلية التعامل معها في أطر قانونية و بخاصة في الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية والتعريف بحقوق النقل الجوي وفقا للقوانين والتشريعات الدولية واختصاصات وصلاحيات رجال الضبطية القضائية و تفتيش الركاب والتفتيش الجوى الفنى والإدارى .

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء فى مجال الطيران المدنى والسعي دائما إلى تطوير العمل في هذا المجال والمساهمة فى توحيد الأراء والجهود لمواجهة التحديات التى قد تواجه الصناعة على المستويين الإقليمى والدولى ويصل عدد الدول الأعضاء إلى ٢٢ دولة عربية حيث قامت المنظمة بعقد ما يقرب من أكثر من 25 دورة تدريبية فى مختلف مجالات الطيران المدنى وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري .

FE223CB8-39E8-43AC-8459-484C56D90A81

04AFE567-E547-4423-B6BA-434DC20AEA13

8416C154-833D-4112-97BC-42BCF62DFE1B

A1815A58-551B-4F25-A996-8E8C721AE7C9

1E6157AA-770D-4F89-A4F8-A9468349C6E5