تحمل طابعًا مصريًا.. برلمانية تطالب بتغيير أزياء مضيفات مصر للطيران

تقدمت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك في شأن تغير أزياء مضيفات ومضيفين شركة مصر للطيران، وطلبت النائبة نشوى الشريف من وزير الطيران المدني التعاون مع وزير السياحة والآثار في تطوير الأزياء لتحمل الطابع المصري وتطويرها بشكل مستمر.

ولفتت الانتباه إلى أن شركة مصر للطيران هي شركة الطيران الوطنية المصرية وإحدى فروع الشركة القابضة لمصر للطيران، والتي تقدم من خلالها خدمات نقل الركاب إلي مطارات العالم المختلفة، وتقدم خدماتها إلي أكثر من 70 وجهة في شتى أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وشددت النائبة على أن الاهتمام بمظهر العاملين بشكل عام والمضيفين والمضيفات بشكل خاص يبني صورة ذهنية قوية عن مصر بكل ما تحتويه حضارتها العريقة.

وأشارت إلى أنه لا نجد تطوير في أزياء المضيفين والمضيفات العاملين بالشركة، مع أن المضيفين هم الأكثر عرضة للتعامل مع السائح أو الزائر، وهم الصورة الأولى لاستقبال السائحين.

واقترحت النائبة في الأحاطة أن الزي لطاقم المضيفين والمضيفات يجيب أن يحمل طابعاً مصرياً أو فرعوني ليتم التعريف عن عظمة الهوية المصرية بشكل أكبر، خاصة أن مصر بها عقليات شبابية رائعة تستطيع أن تخرج تصميمات تلائم حضارتنا.