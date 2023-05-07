الشباب والرياضة تطلق البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا" بجامعة مطروح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمطروح ووحدة "تصدوا معنا"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولأول مرة داخل أروقة "جامعة مطروح" وتحديداً بكلية التربية، فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا» بجامعة مطروح، ومن خلال مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدنى، للتوعية بالأخطار الناجمة عن الشائعات، ولمواجهة كافة التحديات التى تواجهنا فى الوقت الراهن.

وقامت دعاء عبده والحسينى محمد عباس مدربي البرنامج القومى لمواجهة الشائعات بالمحافظة، بالإشراف على ورش العمل وإلقاء المحاضرات، وسط تركيز وإنصات من الحضور .

وأكد الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، على أهمية البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي من خلال تنفيذ ورش عمل خلال البرنامج التدريبي، وضرورة توعية كافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار السنية بمخاطر الشائعات، وكيفية التصدى لها، وكذلك حروب الجيل الرابع وآليات تنفيذها وخطورتها على المجتمع.

وأوضح أن تتزايد أهمية مواجهة الشائعات مع إنتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات، حيث توجد العديد من مصادر المعلومات الصحيحة والمغلوطة، لذلك اخذت وزارة الشباب والرياضة على عاتقها مسئولية مواجهة تلك الشائعات والتصدى لها بكل حزم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وذلك للحد من تداول انتشارها ومعرفة المصادر الموثوق منها لمعرفة الحقائق.

وأضاف أن يتضمن البرنامج جلسات تدريبية وورش عمل تنفذ على مدار يومين، حول مفهوم الشائعات، وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها علي الفرد والمجتمع، اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات، إستخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب، عرض لفيديوهات توضح الموضوعات السابقة، عرض للانجازات والمشروعات القومية، أنشطة عصف ذهني وألعاب عقلية وفكرية لترسيخ تلك المفاهيم للمتدربين.

واشار الي ان يأتى البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية ورئيس وحدة «تصدوا معنا»، وراندا البيطار مدير الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب، وبمتابعة الدكتور احمد نجم استشارى التدريب والبرنامج بوزارة الشباب والرياضة وبحضور اسلام السيد حسن مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمطروح ومنسق البرنامج بالمحافظة.

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