محافظ الدقهلية: إزالة 190 حالة بناء مخالف خلال الموجة 21

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن الموجة يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل حيث تستمر المرحلة الأولى منها حتى 19مايو القادم.

كما أشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية، لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم تنفيذ إزالة عدد 13 قرار إزالة تعدي بالمباني، على مساحة 535 متر مربع بمراكز منية النصر السنبلاوين المنصورة طلخا، ولاية الموارد المائية والري والسكة الحديد والطرق ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة عدد 190 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمراكز ومدن المحافظة منذ بدء اعمال تنفيذ الحملات بالمرحلة الاولي من الموجه المشار اليها منهم عدد 93 قرار إزالة تعدي بالبناء على مساحة 3028 متر مربع وعدد 97 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي مساحة 12 سهم 18 قيراط 22 فدانا، بالإضافة لعدد 3 قرارات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 340 متر مربع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.