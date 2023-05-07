الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأحرار الاشتراكيين" يشيد بعودة سوريا لجامعة الدول العربية

طارق درويش
طارق درويش

أشاد حزب الأحرار الاشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش بعودة سوريا لجامعة الدول العربية مرة أخرى بعد الانقطاع الذي استمر 12 عاما، مشيرا أن العلاقات المصرية السورية نموذجاً يحتذي به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن العلاقات المصرية السورية  طول تاريخها بأنها علاقات متميزة تجد جذورها فى التاريخ المشترك بين البلدين التي ترتبط مصر وسورية بعلاقات سياسية متميزة علي كافة الأصعدة وفي مختلف القضايا.

جدير بالذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

ومن جانبه أفاد المتحدث باسم الجامعة العربية الأحد بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

الأحرار الاشتراكيين الجامعة العربية الخارجية العرب الصحفي طارق درويش العلاقات المصرية السورية الكاتب الصحفي طارق درويش المجالات السياسية والاقتصادية

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