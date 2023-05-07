"مو صلاح" كاتب التاريخ الجديد فى أوروبا.. ماذا يكشف طالع نجم ليفربول؟

حالة من التألق يعيشها النجم محمد صلاح هذه الفترة مع ناديه ليفربول حيث سجل في 9 مباريات متتالية في ملعب الانفليد، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية مع الفريق، وأصبح حديث الصحف الأجنبية.

وبعيدًا عن المستوى الفني للفرعون المصري محمد صلاح، نأخذك في جولة للتعمق بحظوظ النجم "مو صلاح" وفقًا لطالع برجه الفلكي وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح.. فخر مواليد برج الجوزاء

ينتمي النجم محمد صلاح لمواليد برج الجوزاء والذي ينتمي للأبراج الهوائية، حيث يشتهرون بكرههم للروتين وحبهم للحياة العملية بشكل كبير.

كما يشتهر برج الجوزاء بامتلاكه الشخصية الطموحة التي تحب الوصول الى أهدافها وتحقيق كل ما تريد، كما يتمتع مولود برج الجوزاء بالشخصية العاطفية والحنونة ويحب أن يساعد الجميع وينشر الطاقة الإيجابية، حيث يتمتع بكاريزما عالية ويملك القدرة على سحر الجميع والحصول على انتباههم.

ولد اللاعب محمد صلاح في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، حيث يتميز مولود برج الجوزاء بعشق المغامرات والبحث عن الشغف وكل ما هو جديد، فضلًا عن التفكير العميق وبشكل إيجابي خاصة في القرارات المصيرية.

ماذا يكشف طالع مولود برج الجوزاء الفترة القادمة؟

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الجوزاء حالة من النجاح والتوفيق على الصعيد المهني والحياة الاجتماعية.

كما أن الفترة القادمة من المفترض أن تشهد الكثير من النجاحات على الصعيد المعني والعاطفي، الأمر الذي يجعل مولود برج الجوزاء من أكثر الأبراج حظًا في الفترة الحالية.

مولود برج الجوزاء شخص اجتماعي جدًا ودائمًا ما يشعر بالراحة عندما يجلس بصحبة الآخرين، ولكن على الرغم من ذلك تفضل اليوم أن تبقى بمفردك، فالقلق والتوتر والضغط في محيطك فكن حذرًا، تحتاج إلى الراحة ولكن ينصحك بالمشي السريع لتخفيف الضغوط.