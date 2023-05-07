الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير الإقليمي لمنظة الصحة العالمية يكشف الصعوبات التي تواجههم لإيصال الأدوية بالسودان

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الصعوبات التي تواجههم في السودان لايصال الأدوية بعد إندلاع الحرب بها، مؤكدًا أنه يوجد صعوبة في الوصول لتلك الأماكن وكذلك عدم وجود أمان.

طرق التعامل مع المخيمات السورية

وعن الوضع في سوريا قال خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المخيمات التي يلجأ إليها المواطنين بسوريا سواء كانت داخل الحدود أو خارجها، يتم التعاون مع منظمة اليونسيف والجمعيات الوطنية لتقديم الخدمات الصحية، والأساسية بالمخيمات . 

وأكد أنه يوجد ضرورة لديهم لحصول أطفال المخيمات على التطيعمات كاملة، وكذلك الاهتمام بالنساء الحوامل من حيث التطعيمات وحتى الولادة ومتابعتها بعدها.

وأشار إلى أنه يتم التعاون بين المدراء الإقليميين للمنظمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية التي تليق بجميع السوريين سواء المستوطنين في أماكنهم أو النازحين. 

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأدوية المخيمات السورية السودان أطفال المخيمات

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