الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخزانة الأمريكية: إذا لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو سنواجه كارثة اقتصادية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلن، إنه في حال لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو سنواجه كارثة اقتصادية لن يحول دونها أي إجراء رئاسي.
وأوضحت يلن - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية مساء اليوم الأحد - أنه تم اتخاذ تدابير استثنائية طيلة أشهر لتلافي تبعات أزمة الديون لكننا استنفدنا كل شيء.

وأشارت إلى أنه في حال لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونجرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أبلغت في وقت سابق الكونجرس الأمريكى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو ما لم يقم المشرعون برفع أو تعليق سلطة البلاد فى الاقتراض قبل هذا الموعد، وتجنب ما يمكن أن يصبح أزمة مالية عالمية.

وزيرة الخزانة الأمريكية الدين كارثة اقتصادية إجراء رئاسي البيت الأبيض الكونجرس

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن