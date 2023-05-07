"تجارية الجيزة": يجب أن تضمن توصيات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى حلًا لمشاكل الاستثمار

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت متزامنة مع أزمات اقتصادية عالمية نتجت عن الأوبئة والحروب وتسببت في ارتفاع مستويات التضخم وحالة من الكساد وأزمة سلاسل الإمداد.

وذكر ناصر أن الحكومة المصرية نفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي اعتمد على محاور أساسية منها العمل على تثبيت الوضع الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وتعديل النظام الضريبي وإصلاح الجمارك مع العمل على تحسين البنية الأساسية من طرق وكباري وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي لدعم اقتصاد مصر القومي بما يحقق التنمية الحقيقية للدولة.

وطالب رئيس تجارية الجيزة بأن تتضمن نتائج وتوصيات جلسات المحور الاقتصادي حلًا لمشاكل الاستثمار والصناعة في مصر، ووضع التعديلات التشريعية والإجرائية لدعم وتسهيل الاستثمار والصناعة ووضع خريطة كاملة للإصلاح الاقتصادي الشامل وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وأكد ناصر أن تشجيع الاستثمار في إنتاج مستلزمات الإنتاج يمثل إضافة حقيقية للصناعة، وقد آن الأوان لطرح رؤية استراتيجية تضمن تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات محليًا لسد العجز للمصانع التي لا تستطيع استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والمواد الخام لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأضاف أن الدول تبنى اقتصاديًا وسياسيًا لما للاقتصاد من تأثير في قوة الدول وضعفها، وأصبح مقياس قوة الدول الآن يقاس بقدراتها الاقتصادية وقدرتها على إتاحة فرص العمل والغذاء لشعوبها.