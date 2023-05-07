"أبو الغيط": يجري التنسيق مع المنظمات الدولية لمساعدة السودان لاستعادة وحدته واستقراره

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن مشاركات الجامعة العربية في تهدئة الوضع في الأراضي السودانية.

وقال خلال كلمته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اليوم الأحد، إن الجامعة العربية شاركت في اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الأزمة السودانية يومي الـ20 أبريل وأيضًا يوم 2 مايو، وهي منظمات ينتمي إليها السودان ومعنية كذلك في المساهمة في معالجة أوضاعه.

وأكدت الجامعة العربية في هذه الاجتماعات علي الموقف العربي الذي عبر عنه بيان مجلس الجامعة وقررها بهذا الخصوص، ويجري التنسيق مع هذه المنظمات حاليا بحيث تتناغم هذه المبادرات المختلفة وتصب في مصلحة السودان ووحدته واستعاده استقراره فيه.

واختتم أنه "بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة سحب أطقم منظماتها الإنسانية العاملة في السودان، عقد وزارء الصحة العرب و وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعين طارئين في الأول من مايو الجاري لتنسيق جهودهم الرامية لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور وتنمكين الجهات السودانية الوطنية وجمعية الهلال الأحمرالسودانية بيقيام بمسؤلياتها الصعبة والتنسيق مع الاتحادات الدولية للهلال والصليب الاحمر لضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية اللازمة".