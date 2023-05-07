مستقبل الوظائف الخضراء: كيف يغير تغير المناخ أسواق العمل؟

تواجه الشركات ضغوطًا لتسريع تحولها الأخضر، حيث يقول ما يزيد قليلاً عن 1 من كل 4 بالغين إن الاستدامة هي واحدة من أفضل الوظائف غير القابلة للتفاوض للحصول على وظيفة جديدة. ولكل فرد دور يلعبه في معالجة تغير المناخ- من تعلم مهارات خضراء جديدة إلى جعل استراتيجيات العمل أكثر استدامة.

يرصد تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وظائف ومهارات المستقبل، ويحلل كيف من المرجح أن تعيد الاتجاهات الكلية وكذلك تبني التكنولوجيا تشكيل أسواق العمل وتشكيل الطلب على الوظائف والمهارات في الإطار الزمني 2023-2027.

يستمر مستقبل العمل ومستقبل الوظائف في توليد قدر كبير من النقاش. من الوباء إلى ظهور الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن في حين أن هذه الموضوعات قد استحوذت على روح العصر الثقافي، إلا أن هناك مجالًا يتعلق بالوظائف لم يتم الحديث عنه بشكل كافٍ: وهو تأثير تغير المناخ على مستقبل الوظائف الخضراء.

المناخ ليس خيار عند إنقاذ كوكب الأرض

وضعت البلدان في جميع أنحاء العالم أهدافًا طموحة للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 - مما يتطلب تحولًا زلزاليًا عبر الاقتصادات والصناعات العالمية لتغيير الطريقة التي نقوم بها بالأشياء.

وتبحث كل من الحكومات والشركات بجدية في كيفية دفع هذا التحول الأخضر بشكل أسرع وأسرع. كما تحدد الحكومات الاتجاه الوطني والمنظمات تعيد اختراع نماذج أعمالها من أجل أداء دورها. والخبر السار هو أننا نرى هذا التقدم ينعكس في التوظيف للوظائف الخضراء.

تُظهر بيانات LinkedIn الجديدة الواردة في تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التوظيف للأدوار الخضراء يفوق باستمرار معدل التوظيف الإجمالي على مستوى العالم لأربع سنوات متتالية. بالنسبة للعديد من الباحثين عن عمل، تعتبر الوظائف الخضراء رهانًا آمنًا في سوق عمل بارد، مع وجود أدوار مثل محللي الاستدامة واختصاصي الاستدامة ومديري الاستدامة في قوائم LinkedIn للأدوار الأسرع نموًا- وظائف في صعود- على مستوى العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.

معدلات التوظيف السنوية للوظائف الخضراء

تعد ثورة الوظائف الخضراء أوسع بكثير من تعيين مديري الاستدامة. سواء أكان المهندسون الذين يمكنهم بناء وتشغيل مزارع الرياح أو المديرين الذين يمكنهم المساعدة في جعل الإدارة اليومية للأعمال التجارية أكثر استدامة.

إن توفير المهارات الخضراء لا يواكب الطلب على المواهب الخضراء

بينما ارتفع الطلب العالمي على المهارات الخضراء بنسبة 40٪ منذ عام 2015، فإن 13٪ فقط من القوى العاملة تمتلك بالفعل المهارات التي تحتاجها المنظمات وتريدها.

ويتضح استخدام الغالبية العظمى من المهارات الخضراء في الوظائف التي لا يُعتقد تقليديًا أنها صديقة للبيئة، مثل: مديرو الأساطيل أو علماء البيانات أو العاملون الصحيون.

وتشهد الهند والولايات المتحدة وألمانيا وهي بعض من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، تشهد بعضًا من أسرع نمو في المهارات الخضراء في الصناعات كثيفة الكربون. تتبنى ألمانيا مهارات خضراء في صناعتها التحويلية أكثر من المتوسط ​​العالمي، بينما تقود الهند والولايات المتحدة الطريق في قطاعي النفط والغاز والتعدين، حيث أبلغ العمال عن مهارات خضراء أعلى مقارنة بتلك القطاعات في البلدان الأخرى.

الاستدامة غير قابلة للتفاوض

وكشف استطلاع رأي عن 1 من كل 4 "26٪" من البالغين الذين شملهم الاستطلاع في أوروبا أن الاستدامة هي واحدة من أهم الأمور غير القابلة للتفاوض عند تقييم ثقافة الشركة وقيمها. هناك الآن رغبة قوية ومتنامية من المهنيين للعمل في شركة تقدر البيئة، وحيث يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تغير المناخ.

وهذا يعني أن الشركات التي تساعد في تنمية مهارات القوى العاملة لديها بشكل أسرع وتكييف أعمالها لتكون أكثر اخضرارًا ستتمتع بميزة تنافسية عند توظيف أفضل المواهب. يوفر الاستثمار في المهارات الخضراء للمهنيين فرصة لإثبات حياتهم المهنية في المستقبل وإيجاد أدوار جديدة في مناخ اقتصادي أكثر صعوبة.

تعزيز المهارات الخضراء

تتعلق كيفية تمكين الشركات والمهنيين إدارة هذا التحول في سوق العمل الأخضر بشيء واحد وهو المزيد من العمال ذوي المهارات الخضراء، فيما يلي ثلاثة أشياء يمكن للحكومات والشركات والمهنيين القيام بها في الوصول إلى هناك.

يجب أن يلتزم صانعو السياسات بالمهارات الخضراء، وأن يكونوا نصيرهم ويجهزون القوى العاملة. يجب أن يستثمر قادة الأعمال في تطوير مهارات المواهب الخضراء الحالية والمستقبلية. يتعين على القوى العاملة العالمية بناء المهارات الخضراء لقوة التغيير والتنافس على أفضل الوظائف.