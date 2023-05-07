الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ زيزى الجوهرى بعد تعيينها وكيلا لوزارة المالية

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه اليوم، زيزى الجوهرى، وكيل وزارة المديرية المالية الجديد بالمحافظة، ووكلاء المديرية المالية بمطروح. 


ورحب محافظ مطروح بوكيل وزارة المديرية المالية الجديدة ، متمنيا لها التوفيق والسداد  في مهام عملها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى  أهمية بذل المزيد من الجهد، لاستكمال المسيرة والنهوض بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات. 

وأكد على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالقطاع المالي مع الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية، لرفع كفاءتهم و لتسريع وتيرة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيدا بما شهدته المديرية  المالية بالمحافظة  من التغييرات والتطوير  والنظم المالية الجديدة بما يقضى على أى صور للفساد المالي أو الإدارى، وذلك لمواكبة ما يتم من ثورة تغيير في ضوء الجمهورية الجديدة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
محافظ مطروح مديرية المالية وزارة المالية أفضل الخدمات للمواطن الجمهورية الجديدة

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