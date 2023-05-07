إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية بقريتى سنهور القبلية وفيديمين بالفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بأنه ضمن أعمال الموجة (21) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فقد قامت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز سنورس.

وتكونت الحملة من كل من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لتنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقريتى سنهور القبلية وفيديمين.

وقامت الحملة بتنفيذ (21) إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بزمام القريتين، بإجمالي مساحة (1) فدان و(5) قراريط و(6) أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكانت قد شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة "الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.