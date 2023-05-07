الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من أساتذة الجامعات المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد من نواب وأساتذة عدد من الجامعات المصرية (عين شمس - أسيوط - الإسكندرية - طنطا - بني سويف - الوادي الجديد)، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي للتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وصرح الزملوط بأن اللقاء تناول التنسيق المشترك للإسراع بالخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الذي ينص على استصلاح مساحة ٢٠٠ فدان لكل جامعة كمرحلة أولى، بهدف تنفيذ تجارب بحثية متطورة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل التصديرية و الإستراتيجية ذات العائد  الاقتصادي المرتفع. مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة من البروتوكول.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مزرعة البرنامج البحثي لتقييم أصناف و سلالات متنوعة من محصول القمح بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، ضمن البرنامج المُنفذ بعدد من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في زراعة محصول القمح، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، يرافقه الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

حيث شهد المحافظ حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها، تمهيدًا لعرض نتائج التجارب المختلفة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للتجارب العلمية التي تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التي تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين.

وفي سياق آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور والرقابة على مواقف سيارات الأجرة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار.

 

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