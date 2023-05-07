الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة شركة بمنطقة التجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة شركة بمنطقة التجمع، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي ولاب توب وهاتفى محمول.

بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع المنافذ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأقر بارتكابه 3 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة التجمع عاطل متهم

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