"الأوقاف" توقع بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة اليوم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة أميرة شوقي وكيل كلية الدراسات الأفريقية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال توقيع البروتوكول وزير الأوقاف بالحضور، مؤكدًا أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول مع كلية الدراسات الأفريقية هو الوصول إلى التكامل في مجال تدريب الأئمة الموفدين إلى الدول الأفريقية بعادات وتقاليد وفهم ثقافات شعوب الدول الموفدين إليها، فدور المؤسسات الوطنية متكامل لدعم الدور المصري الكبير في قارة أفريقيا، وأفريقيا هي العمق الاستراتيجي الهام للدولة المصرية.

وعرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع أهم جهود وزارة الأوقاف في القارة الأفريقية ومن أهمها:

أولًا : في مجال الإيفاد

بلغ عدد الموفدين إلى الدول الأفريقية إيفادًا دائمًا (27) إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، إضافة إلى (3) أئمة إلى دولة الكونغو خلال شهر رمضان، حيث بلغ عدد الموفدين إيفادًا دائمًا إلى دولة تنزانيا (12) موفدًا، وإلى دولة السنغال (4) موفدين وإلى دولة أوغندا (3) موفدين، وإلى دولة موزمبيق (3) موفدين، وإلى دولة الكاميرون (2) موفد، وإلى دولة كينيا (2) موفد، وموفد واحد إلى دولة السودان.

ثانيًا : في مجال المؤتمرات الدولية

تم توجيه الدعوة لعدد من ممثلي الدول الأفريقية ما بين وزراء ومفتين ورؤساء مجالس للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي عقدها ين الدوليين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الأعوام السابقة، وفي عام 2022م كانت المشاركة على النحو التالي:

1- المؤتمر العام الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: (عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي) في الفترة من 12- 13 فبراير 2022م، بمشاركة ممثلي (20) دولة أفريقية ، وهي: (تونس - الجزائر- جيبوتي - جامبيا - الكونغو الديمقراطية - جزر القمر - أوغندا - زامبيا - رواندا - غانا -الكاميرون - جنوب السودان - غينيا كوناكري - تنزانيا - تشاد - موزمبيق- كوت ديفوار - كينيا -بوروندي - السنغال ).

2- المؤتمر العام الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: (الاجتهاد ضرورة العصر "صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه") في الفترة من 24- 25 سبتمبر 2022م، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأفريقية وهي: ( تونس - الجزائر - مدغشقر - السودان - الكونغو الديمقراطية- المغرب - أوغندا - زامبيا - رواندا - الكاميرون - جنوب السودان - نيجيريا - موزمبيق - كوت ديفوار - ليبيا - بوروندي - السنغال - مالاوي - بوركينافاسو - موريتانيا - بنين ).

ثالثًا : في مجال الأنشطة المقدمة للطلاب الوافدين من الدول الأفريقية

أ- المنح الدراسية للطلاب الوافدين :

قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتقديم منح دراسية لنحو (100) من الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون وستمائة ألف جنيه.

ب- المعسكرات التثقيفية والترفيهية للطلاب الوافدين :

تم تنظيم عدد (5) معسكرات تثقيفية وترفيهية للطلاب الوافدين بمشاركة الطلاب من الدول الأفريقية، وتضمنت هذه المعسكرات جوانب علمية وثقافية وترفيهية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

جـ - المسابقات القرآنية للطلاب الوافدين:

تم تنظيم مسابقة القرآن الكريم الثالثة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس وللدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، في الفترة من 2- 31 أغسطس 2022م، وذلك بمشاركة أكثر من (30) طالبًا من الدول الأفريقية، وذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني : حفظ نصف القرآن الكريم.

الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن الكريم