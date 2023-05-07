مصر: يجب القضاء على كل صور الإرهاب فى سوريا

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تقتنع بشكل كامل بأن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.

ويترأس شكري الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث عُقد اجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، اليوم.

وأضاف وزير الخارجية، خلال إلقائه كلمة مصر أمام جامعة الدول العربية، أنه يجب القضاء على كل صور الإرهاب في سوريا.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري.