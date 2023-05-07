الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستئناف تتسلم أوراق قضية قتل شاب شقيقته فى حلوان

حبس متهم
حبس متهم

تسلمت محكمة الاستئناف أوراق قضية اتهام شاب بقتل شقيقته ذبحًا عقب حملها سفاحًا بمساعدة خاله، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في الشهر القادم.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم قتل شقيقته بمساعدة خاله وابنه، مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرجها من الصعيد بحجة الكشف عليها، وإبعادها عن الناس، وذهب لمنزل خاله وقتلها في منطقة جبلية.

يشار إلى أنه تبين أن شقيق الضحية علم بحملها سفاحًا من صديقها، فاستدرج شقيقته وأمه من مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ليقتلها في صحراء حلوان، حيث أقدم على خنقها بمساعدة عمه، وتخلصا من جثتها في إحدى المناطق الجبلية.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في مدق جبلي.
على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم، إلى مكان الواقعة، حيث تبين العثور على جثة الفتاة "زينا"، 21 سنة، تظهر على رقبتها آثار خنق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

محكمة الاستناف حمل محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس

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