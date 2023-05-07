الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل مصر: المشروع يمثل 50% من مساحة "الدلتا الجديدة" (فيديو)

الدكتور ياسر عبد
الدكتور ياسر عبد الحكيم

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، إن المشروع هو باكورة مشروع الدلتا الجديدة وتابع للقوات المسلحة، كما أنه يقام على مساحة مليون و100 ألف فدان، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الدلتا الجديدة يبلغ 2.2 مليون فدان.

المشروع يمثل 50% من مساحة مشروع الدلتا الجديدة

وأشار عبد الحكيم خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم، إلى أن المشروع يمثل 50% من مساحة مشروع الدلتا الجديدة حتى الآن، وكانت بدايته في عام 2017، واعتماده الأساسي على مياه الآبار، وسيدخل له ري تكميلي بترعة من فرع رشيد.

توجيه رئاسي بالتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، أن هناك توجيه رئاسي بالتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهلك فاتورة استيراد كبيرة في مشروع "مستقبل مصر"، وعلى رأس تلك المحاصيل الحبوب والقمح.

وأوضح المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، أن بنجر السكر من ضمن المحاصيل المستهدفة في المشروع، لافتًا إلى أنه تم تحقيق نجاحات كبيرة فيه على أرض الواقع، حيث أنه تم تغطية جزء كبير من استيراد مصر لهذا المحصول، خاصة أنه كان يتم استيراد حوالي 30% من احتياجاتنا من السكر، ولكن بالوقت الحالي اقتربنا تقريبًا من الاكتفاء الذاتي.

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