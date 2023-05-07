الأب بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما هدفه دعم الفن

أكد الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عبر برنامج "فن مشكل" على "شعبي إف إم" أن رسالة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما هو تدعيم الفن وتشجيع صناع الفنون المختلفة بشكل عام.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وأضاف “دانيال” أن افتتاح الدورة الـ71 شهدت تكريم عدد من النجوم بجائزة الريادة السينمائية، أبرزهم الفنان يحيى الفخراني ومحمود حميدة وسهير رمزي وهناء الشوربجي، كما هناك جوائز مختلفة أيضاً للمخرجين، ومنهم الاستاذة أنعام محمد وحصلت على جائزة فريد الميزاوي.

وقال بطرس دانيال عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "ليلى بدران" أنه تم تكريم الفنان سامي مغاوري واعتبر هذا التكريم مختلف ومشرف له لأنها المرة الأولى التي يتم دعوته للتكريم.

وكشف أن هناك جائزة المركز الخاصة للفنان والمطرب مدحت صالح، كما هناك أيضا جائزة التميز الإعلامي يقدمها المركز للإعلامي الكبير محمود سعد.

وأشار بطرس دانيال إلى أن المركز سنوياً يقوم بتوزيع جوائز خاصة بالدراما، حيث تم تكريم الفنانة نيلي كريم عن دورها في مسلسل (فاتن أمل حربى) وناقش العمل قضية مهمة في المجتمع المصري، كما تم تكريم وعمل ندوة خاصة مع أبطال عمل مسلسل (جزيرة غمام) للفنان أحمد آمين.

وأكد أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما يستهدف توصيل رسالة أن الدين والفن لديهم رسالة واحدة وهي التسامي والجمال والرقي، فالفن يحول القبح لجمال فلا هناك تعارض بين الفن والدين.

وأضاف دانيال أن الفنان يحيي الفخراني فنان له مدرسة خاصة ويستحق الجائزة، ولديه أعمال هائلة ومتميزة، مشيرا إلى أن أول جائزة للدراما من المركز الكاثوليكي، كانت لمسلسل الخواجة عبد القادر للفنان يحيى الفخراني.