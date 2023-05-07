"نهضة مصر" تفوز بجائزة الملتقى العربى لناشرى كتب الأطفال عن رواية "من أخذ العربة؟"

حصدت دار نهضة مصر للنشر جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل (فئة اليافعين) خلال دورته العاشرة، عن رواية "من أخذ العربة؟" الصادرة عن الدار للكاتبة ماريا دعدوش.

وتسلمت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر الجائزة خلال الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائى، والذي بدأت فعالياته في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو الجاري.

وتدور أحداث رواية "من أخذ العربة؟" في مخيم للاجئين، حيث تختفي عربة تمثل مصدر الرزق الوحيد لبطلة القصة وإخوتها الثلاثة. وينطلق الإخوة في رحلة بحث شاقة عن العربة توضح فيها الكاتبة تفاصيل مخيمات اللجوء من عيني طفلة بعمر الخمس السنوات. وتهدف الرواية إلى تعزيز قيم المواطنة وغرس حب الوطن في نفوس الأطفال في مصر والعالم العربي، وترسيخ الانتماء له من خلال العمل من أجل رقي الوطن وتقدمه.