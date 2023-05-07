الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نهضة مصر" تفوز بجائزة الملتقى العربى لناشرى كتب الأطفال عن رواية "من أخذ العربة؟"

الملتقى العربي لناشري
الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

حصدت دار نهضة مصر للنشر جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل (فئة اليافعين) خلال دورته العاشرة، عن رواية "من أخذ العربة؟" الصادرة عن الدار للكاتبة ماريا دعدوش.

وتسلمت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر الجائزة خلال الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائى، والذي بدأت فعالياته في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو الجاري.

وتدور أحداث رواية "من أخذ العربة؟" في مخيم للاجئين، حيث تختفي عربة تمثل مصدر الرزق الوحيد لبطلة القصة وإخوتها الثلاثة. وينطلق الإخوة في رحلة بحث شاقة عن العربة توضح فيها الكاتبة تفاصيل مخيمات اللجوء من عيني طفلة بعمر الخمس السنوات. وتهدف الرواية إلى تعزيز قيم المواطنة وغرس حب الوطن في نفوس الأطفال في مصر والعالم العربي، وترسيخ الانتماء له من خلال العمل من أجل رقي الوطن وتقدمه.

الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال
الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال
دار نهضة مصر جائزة الملتقى العربي لناشرى كتب الأطفال جائزة الملتقى العربي كتب الأطفال فئة اليافعين رواية من أخذ العربة ماريا دعدوش دار نهضة مصر للنشر

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