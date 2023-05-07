الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

امتحانات النقل
امتحانات النقل

أكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الأول الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول الثانوي تعليم فني، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 24236 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية، وأدى 78788 طالب وطالبة في الصف الرابع  الابتدائي في امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وأدى  71982 طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائي في امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ،وأدي  31774 طالب وطالبة في الصف الأول  تعليم فني في مادتي التربية الدينية والفيزياء العامة  للتعليم الصناعي، ومادتي الاقتصاد والمواد الزراعية للتعليم الزراعي ومواد التربية الدينية واللغة الانجليزية مواطنة حقوق الإنسان للتعليم الفندقي  ومادتي التربية الدينية  واللغة الانجليزية للتعليم التجاري.

وأكد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الحميراء الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد مكتبة المدرسة وأكد على الفهرسة الإلكترونية للكتب، كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني  من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على  عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

امتحانات النقل التعليم كفر الشيخ الثانوي شكاوى

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