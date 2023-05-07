قرار نهائى.. هازارد يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كشف النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم هازارد بإمكانية الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، تصريحات هازارد، قائلًا: "لقد كان موسمًا صعبًا، ولكن ريال مدريد فريق كبير وقادر على التتويج بالعديد من الألقاب".

وأضاف: "مستقبلي؟ لا أعلم، ولكنني أريد أن ألعب رغم صعوبة الأمر".

وأوضح: "أخوض التدريبات وأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما عندي، وأتمنى الحصول على فرصة المشاركة مجددًا في المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن البقاء في ريال مدريد، أجاب هازارد: "بالتأكيد أريد البقاء هنا في ريال مدريد حتى نهاية عقدي".

وعن علاقته بمدربه أنشيلوتي، قال هازارد: "إنها جيدة، مثل بقية اللاعبين".

واختتم هازارد تصريحاته، قائلًا: "أتمنى العودة مجددًا إلى الملاعب وخوض المباريات ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الانتصارات".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البلجيكي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024.

هازارد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في يونيو 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.