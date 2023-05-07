محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بزفتى

حرص الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بمركز زفتى، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، شملت تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بقرية سندبسط ومدرسة الحج توفيق الجوهري بقرية دهتورة.

وخلال الجولة تابع المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى أداء الطلاب لامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وانتظام اللجان، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

ووجّه محافظ الغربية، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كل الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

ويؤدي 113466 طالبًا امتحانات الصف الرابع، و112045 طالبًا امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالبًا يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و39952 طالبًا امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية المحلية، فيؤدي 90428 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 408 لجان، و2040 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة بالمحافظة.