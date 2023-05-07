كل ما تريد معرفته عن المرأة التي وراء إطلالة كيت ميدلتون في تتويج تشارلز؟

وصلت كيت أميرة ويلز إلى تتويج الملك تشارلز الثالث مرتدية ثوبًا كريميًا من ألكسندر ماكوين، لوضع حد لأسابيع من التكهنات حول المصمم الذي سيتم اختياره لإنشاء مظهرها، حيث اختارت الأميرة مرة أخرى سارة بيرتون المديرة الإبداعية لألكسندر ماكوين والتي صممت أيضًا فستان زفافها في عام 2011.

وفقا لموقع the times كان الثوب من الكريب الحريري العاجي، وتم تغطية ثوب ماكوين بالسبائك الفضية وتطريز الخيوط، لتمثيل الدول الأربع في المملكة المتحدة يتميز الزي بوردة لإنجلترا وشوك لأسكتلندا، ونفل لأيرلندا الشمالية، ونرجس لويلز بالإضافة إلى عباءة النظام الملكي الفيكتوري.

أشارت الشائعات إلى أن الأميرة سترتدي غطاء رأس زهريًا بدلاً من تاج لهذه المناسبة، لكن دلاً من ذلك كانت ترتدي إكليلًا من الكريستال الأبيض مع تطريز ثلاثي الأبعاد والذي كان يجلس فوق خط شعرها مباشرةً وصُنع خصيصًا من قبل جيس كوليت وألكسندر ماكوين.

من هو ألكسندر ماكوين؟

نشأ ماكوين في إيست إند في لندن، كان الأصغر بين ستة أبناء لأب كان سائق سيارة أجرة وأم كانت معلمة دراسات اجتماعية وخبيرة في علم الأنساب، في سن 16 ترك ماكوين المدرسة وعمل في أندرسون وشيبارد بلندن حيث صمم بدلات لميخائيل جورباتشوف والأمير تشارلز.

كما عمل مع المصمم الياباني كوجي تاتسونو في لندن ثم مع روميو جيجلي في إيطاليا، عاد إلى لندن واستطاع أن يؤسس علامته التجارية الخاصة وكان المفضل دائما لدى العائلة المالكة البريطانية.

توفي ماكوين في ٢٠١٠، وتولت سارة بيرتون رئاسة العلامة التجارية وأرسخت رؤيتها الأنثوية والفنية بأسلوب ماكوين الحاد واستمرت في الحفاظ على إرث المصمم الراحل بطريقة تحظى باحترام الكثير من الصناعة، فكانت المسئولة عن صنع فستان زفاف كيت ميدلتون.

حصلت بيرتون على الكثير من الجوائز خلال فترة عملها في صناعة الأزياء كجائزة مجلس مصمم الأزياء الأمريكية الدولية التي أنشأها فالنتينو جارافاني وجيانكارلو جياميتي.

جاءت أكثر لحظات الموضة التي لا تُنسى في حياة بيرتون في عام 2011 عندما صممت فساتين الزفاف لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حيث صُمم فستان ميدلتون الأول من الدانتيل العاجي وتنورة من الساتان.

بالنسبة لحفل الاستقبال المسائي استعانت ميدلتون بتصميم أخر من بورتون لألكسندر ماكوين وهو فستان من الساتان مع تقويرة على شكل قلب وحزام مطرز، وابتكرت أيضا فستان شقيقة ميدلتون بيبا ميدلتون والذي كان فستانًا مناسبًا للرقبة.