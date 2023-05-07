الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف تنظم المؤتمر الطلابي الثاني لطلاب كليات العلاج الطبيعي

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف، المؤتمر الطلابي الثاني تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي لرئيس جامعة بني سويف الأهلية، والدكتورة شيرين حسين عميد الكلية بحضور 13 كلية من كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يعد أول تعاون بين كليتي العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف وبرنامج العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، وتناول المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية ومنها المحور البحثي التنافسي المقدم من كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أكثر من عشرين بحث للطلاب، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والفنية من شعر وغناء وعزف وإنشاد والثقافية والعلمية

ووجهت الدكتورة شيرين حسين عميد الكلية الشكر للدكتور منصور حسن على رعاية لمؤتمر وتقديم كافة الدعم للكلية لاستضافة تلك المؤتمرات، وللجميع على حضورهم للمؤتمر، مؤكدة أن الكلية تستضيف هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه  ويضم  طلاب كليات العلاج الطبيعي.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية ومركز الطباعة والنشر، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، الدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، وافق الاجتماع على تنفيذ دورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي لعدد 60 متدرب من المعيدين المكلفين بعدد من كليات الجامعة، وذلك في الفترة ما بين 28 إلى 30 مايو الجاري. 

 وتضم الدورة عددا من الموضوعات منها آداب وأخلاقيات مهنة المعلم الجامعي، ومهارات الاتصال الفعال وإدارة والوقت والاجتماعات وإدارة فريق العمل ،وبعض الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والقانونية للجامعة، لتحقيق التواصل بين الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف الأهلية علاج الطبيعي المؤتمر الطلابي تنمية الموارد البشرية

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