الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على 3 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة شخص في الشروق

الهيدرو
الهيدرو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الهيدرو في منطقة الشروق.

وتبين ضبطه حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام، مـبلغ مالى، هاتفى محمول.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة الشروق دولاب مخدرات متحرك

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