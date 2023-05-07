بحضور وزيرتيّ التخطيط والتعاون الدولي.. "القومي للمرأة" يحتفى بكتاب "بنات النيل"

استضاف المجلس القومي للمرأة، حوارًا بعنوان "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر - محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة.

ويأتي الحوار بمناسبة إطلاق النسخة العربية من كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، والذي يروي قصة نجاح أحرزتها نماذج من الشخصيات النسائية البارزة سواء في مصر أو في الخارج، حيث يستضيفهن المجلس لإتاحة الفرصة للمهتمين بشؤون المرأة في مصر للقاءهن وعقد حوارات معهن.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بالاعراب عن سعادتها بالتواجد مع بنات النيل في بيت المرأة المصرية وقالت: "كل الشكر والتقدير لكل من شارك في خروج هذا الكتاب العظيم إلى النور"، وتوجهت بالشكر إلى سامية سبنسر، على دورها المهم في خروج هذا الكتاب المميز الذي سيظل خالدًا للتاريخ وللأجيال القادمة، موضحة أن الكتاب يضم 38 نموذجًا من النماذج النسائية الناجحة ورموز كثيرة لبنات مصر اللاتي نفخر بهن وبإنجازاتهن اللاتي حققنها في كافة المجالات في الحياة والعمل، فكل التحية والتقدير لهؤلاء السيدات المميزات".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الكتاب تم إطلاقه باللغة الإنجليزية في عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أنه منذ عام 2017 وحتى 2023 استطاعت المرأة الحصول على الكثير من المكتسبات في ظل دعم قوى من الإرادة السياسية التي آمنت بقدرات المرأة وإمكانياتها، مؤكدة أنه تم كسر الحواجز الزجاجية وصهر الأبواب الحديدية للوصول لأول مرة إلى المواقع القيادية التي لم تصل إليها المرأة من قبل.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "سعيدة بتواجدي هنا اليوم في حضور السيدة سهير حبيب هذه السيدة العظيمة والمحترمة والمحترفة التي خرجت أجيال مختلفة من القيادات النسائية، وأشرف أن أكون واحدة من تلميذاتها، وهي أم عظيمه لشخصيات متميزة أثرت فيهم ونفخر بهم”.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على كتباتهما للتاريخ وللأجيال القادمة قبل توليهما مناصبهما كوزيرات، مشيرة إلى أنهما مصدر إلهام لكثير من السيدات، وتابعت قائلة: "عندما تجتمع السيدات على المحبة والتقدير والصداقة والاعتزاز وعلى العمل العام بالتأكيد سوف يتحقق النجاح".

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، من السيدة سامية سبنسر الخروج بنسخة جديدة من الكتاب تضم المزيد من السيدات، وتوزيع الكتاب داخل وخارج مصر وتعميمه في المدارس والجامعات المصرية للتعرف على النماذج الناجحة من السيدات.

فيما عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فخرها بكونها أحد النماذج التي يشملها كتاب بنات النيل الذى يعد تجربة فريدة ومثمرة وملهمة لسلسة ومجموعة من الكتب، مؤكدة على أن مصر لديها الآف الملهمات في كل المجالات في مصر والعالم العربي، مضيفة أن الكتاب يجمع العديد من السيدات المميزات ويستهدف تغيير الصورة النمطية عن المرأة المصرية، مؤكدة احتياجنا لتسليط الضوء على أجيال جديدة من النماذج الناجحة من السيدات الملهمات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن المرأة مطالبة بتحقيق المعادلة الصعبة وهي التوازن ما بين النجاح في عملها وأسرتها، ولذلك فهي بحاجه لدعم من الأسرة والعمل والأصدقاء والبيئة المحيطة حتى يكون لديها القدرة على النجاح وصنع الفرق في العمل العام، مؤكدة على أهمية التعليم والتدريب والصبر والمثابرة، لأنهم أساس الوصول للهدف وتحقيق النجاح مؤكدة أنه كلما زادت القدرة على الاختيار كلما ساعدنا على تحقيق النجاح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن كتاب "بنات النيل" يعد مصدر إلهام للعديد من السيدات، كما أشارت إلى الفصل الخاص بها بالكتاب الذي يوضح أهمية الإطار الدولي فى العمل العام، فالعمل العام يستوحى من العلاقات الدولية لوضع الخبرات المختلفة قيد التنفيذ، مؤكدة أن صوت جمهورية مصر العربية هام جداً على الساحة الدولية ، وأن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تعد من أهم الاستراتيجيات التي يتم الاستشهاد بها في العمل مع المنظمات المختلفة.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي كلمتها بتوجيه الشكر لكل من أثر في مسيرتها ، مؤكدة سعيها الدائم أيضًا للتأثير في مسيرة القيادات الشبابية.

وأعربت الدكتورة سامية سبنسر عن سعادتها بالتواجد بالمجلس القومي للمرأة للاحتفال ب 38 سيدة مصرية من النماذج الناحجة، مشيرة أن مص تزخر بالكثير من السيدات المتميزات ، وأن الكتاب يمثل نسبة صغيرة منهن ، مشيرة أن الهدف من الكتاب توصيل الصورة الصحيحة للمرأة المصرية الى الخارج والى الاعلام الغربي الذي صور المرأة المصرية بصورة غير صحيحه، وتوجهت بالشكر الى كل من ساندها فى هذا المشروع، والى بنات النيل اللآتى حضرن في هذا اللقاء، متوجهة بالشكر الى السيدة سهير حبيب على دورها في هذا الكتاب وتعريفها بمجموعه كبيرة من النماذج الناجحة من السيدات في مصر.

وأكدت انه ونحن نكرم اليوم نسبة صغيرة من بنات النيل من صاحبات الفكر والرائدات المصريات، لا ننسي أن نحتفل بالأجيال السابقة من السيدات اللاتي عملن لتحقيق الحقوق والمساواة الكاملة لبنات النيل، مثل السيدة هدى شعراوي ودرية شفيق.

وخلال اللقاء كرم المجلس القومي للمرأة كل من السيدة سنية شعراوي حفيدة السيدة هدى شعراوي والسيدة عزيزة اللوزي ابنه السيدة الراحلة درية شفيق، وكريستينا اسعد حفيدة السيدة ماري اسعد، وحسام أبو زيد نجل الراحلة فوزية العشماوي.

وتضمن الحوار تضمن مجموعة من الجلسات والمحاور مثل العمل السياسي والخدمة العامة، المجال الأكاديمي والعلمي، القطاع المصرفي وإدارة الأعمال ـ وشارك فيها مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والسفيرات.