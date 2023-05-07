"الصناعات الغذائية": 38 شركة مصرية تشارك في معرض فانسي فود بأمريكا يونيو المقبل

كشفت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن مشاركة 38 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية المختلفة في فعاليات معرض فانسي فود Fancy Food المقرر إقامته في مدينة نيويورك خلال الفترة من 25-27 يونيو المقبل.



وأوضحت خيري، خلال ندوه أقامها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه جاري الانتهاء حاليا من كتالوج إلكتروني يضم كافة المعلومات عن الشركات المصرية العارضة في المعرض ومنتجاتها وبيانات الاتصال الخاصة بها، منوهة بأن المجلس حرص مؤخرا على اتباع تلك الطريقة من أجل سهولة الترويج للشركات المشاركة في المعارض الدولية.



وأضافت أن المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سينظم لقاءات ثنائية للشركات المشاركة في المعرض مع أهم المستوردين في أمريكا، والتي يتم ترتيبها من خلال استشاريين متخصصين تم الاتفاق معهم ودرسوا قائمة الشركات المصرية ومنتجاتهم لاختيار أهم العملاء.



وذكرت أن السوق الأمريكية من الأسواق الهامة التي يركز عليها المجلس لزيادة الصادرات، حيث سيتم خلال الشهر الجاري عقد العديد من اللقاءات التي تركز على هذه السوق الهامة سواء المتعلقة بالنظام المعمم للمزايا GSP، أو اشتراطات التسجيل في الـ FDA، وكذلك فيها يتعلق باشتراطات التغليف وبيانات المنتج.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية" نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.