تأثيث وحدات مشروع "الديسمى" فى الجيزة

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه سيتم تجهيز وحدات مشروع (الديسمي) السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين، مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع (الديسمي) المتكامل وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين، التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول، التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف.

وأضاف محافظ الجيزة أن المشروع يضم مجمعا سكنيا حضاريا وموقفا لسيارات السرفيس ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوقًا حضارية، ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي، وحظائر لتربية المواشي.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع مجمع مساكن (الديسمي) المقام بطراز حضاري، والذي تم إنشاؤه لمتضرري السيول، مشيراً إلى أن المشروع مقام على مساحة 28 فدانا، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة، وتتكون العمارة من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة ويحتوي كل دور على شقتين سكنيتين بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير وإقامة كافة الاحتياجات المعيشية؛ لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، لافتا إلى أن المشروع تمت مراعاة إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وأكد راشد أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة (الديسمي) على مساحة 3600 م2، وسوف تضم دورًا أرضيا وأربعة أدوار، لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تمت مراعاة كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين، منوها بأنه جارٍ إنشاء السوق الحضارية على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن (الديسمي)، ويضم مبنى إداريًا و18 محلا كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%.

وتفقد المحافظ موقف (الديسمي) الحضاري الجاري تنفيذه على مساحة 2400م2 بتكلفة مليوني جنيه، مؤكداً أنه ستتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية، وتم تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية للموقف، حيث يسع 16 سيارة "سرفيس" لخدمة أهالي (الديسمي) ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الأولية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة 200م3، إلى جانب خزان الري البالغ سعته 250م 3 وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة 750م3 لخدمة المشروع.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.