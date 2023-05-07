أبرزها سلطة البيض وساندوتش الخيار الكريمي.. قائمة بوصفات غذاء صحية للأطفال

الجميع يبحث عن أفكار لوصفات غداء صحية للأطفال يمكن تناولها في المنزل أو في المدرسة ويحبونها مع الابتعاد عن الوجبات التقليدية.

إليك قائمة بوصفات صحية مبتكرة سيحبها أطفالك:



بيتزا رول أب بينتو

هذه اللفافائف السهلة المستوحاة من البيتزا ممتعة للأطفال، امزجها مع الخضروات المقرمشة من خلال اختيار أصناف ملونة مثل القرنبيط البرتقالي والأرجواني.

كرات اللحم والفيتا

مستوحى هذا الطبق من نكهات البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الفيتا والحمص والخيار، تُغمس كرات لحم الديك الرومي في صلصة اللبن والزبادي.

سلطة المكرونة

سلطة المعكرونة هي وجبة غداء رائعة مع الكثير من الفرص لجعلها خاصة بك، يمكن أن تجعلها نباتية؟ قم بتعبئة الزيتون بدلاً من السلامي، لا تحب الفلفل؟ جرب الطماطم بدلاً من ذلك.

ساندوتش الخيار

اعتمد وصفة ساندويتش الخيار الكريمية المقرمشة التي تعتبر مزيج من الجبن واللبن الزبادي والخيار المنعش الهش.

سلطة البيض

استمتع بالبيض المسلوق بمفرده أو المفروم والممزوج بصلصة الكريمة وبعض الخضار، يمكنك غمس بسكويت من القمح، أو وضع شرائح التفاح بالقليل من القرفة ستضيف نكهة رائعة.

ساندوتش فراولة وجبنة كريمية

تجتمع شرائح الفراولة والجبن الكريمي قليل الدسم معًا في شطيرة للحصول على وجبة غداء سريعة وصحية.

ساندوتش دجاج الباربكيو

قلبي بقايا الدجاج المطبوخ مع صلصة الباربيكيو والجزر المقرمش لوجبة غداء سريعة وصحية.

فطائر مافن مع جبن شيدر وبطاطا

البطاطس والجبن والخضروات تجعل وصفة هذه لذيذة ومرضية، قم بإعداد دفعة خلال الإجازة وستتوفر لك وجبة الإفطار على عجل لبقية الأسبوع.

فوائد الأكل الصحي:

يقلل الأكل الصحي في مرحلة الطفولة من فرصة إصابة طفلك بمشكلات صحية مع تقدمه في السن.

يشمل النظام الغذائي الصحي والمتوازن الأطعمة من المجموعات الغذائية الخمس: الفاكهة والخضروات والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والملح ليست ضرورية لنظام غذائي صحي ويجب أن تكون محدودة.

يمكن أن يساعد طهي وتناول الأطعمة الصحية معًا كعائلة طفلك على تطوير عادات الأكل الصحية مدى الحياة.