الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رماه في الجبل.. سقوط المتهم بقتل شخص في قنا

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات القبض على المتهم بقتل شخص والتخلص من جثته بمنطقة جبلية في قنا.

تبلغ لمركز شرطة قنا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل المنطقة الجبلية المتاخمة لمحل إقامته بدائرة المركز.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج المجنى عليه لمحل إقامته وباغته بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

واستولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وكذا نقله داخل برميل باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" قيادة آخر مقيم بذات الناحية –دون علمه- لمكان العثور عليها.
وأرشد عن الأداة المستخدمة، جزء محترق من الهاتف المستولى عليه، وبسؤال قائد التروسيكل أيد ما سبق وأضاف بعدم علمه بمحتوى البرميل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حتوى البرميل وزارة الداخلية قتل القبض قنا منطقة جبلية

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