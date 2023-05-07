"حبيب الكل".. حملات تدوين في محبة محمود بكري بعد أزمته المرضية (صور)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي؛ حملات تدوين واسعة من قِبل أهالي حلوان جنوب القاهرة، دعمًا للكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، بعد الأزمة المرضية التي يمر بها منذ فترة.

نائب الشيوخ الذي كان حاضرًا بشكل مستمر بين المواطنين للاستماع لشكواهم ومقترحاتهم؛ جنى ثمار جهده من خلال تدوينات الدعوات من أبناء الجنوب للعودة سالمًا لأسرته ومحبيه.

ويحظى محمود بكري بشعبية واسعة؛ خاصة في جنوب القاهرة، نظرًا لتواجده بشكل دائم وتدخله لحل مشاكل المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

حملات تدوين في محبة النائب محمود بكري بعد الأزمة المرضية التي يمر بها

حملات تدوين في محبة النائب محمود بكري بعد الأزمة المرضية التي يمر بها

حملات تدوين في محبة النائب محمود بكري بعد الأزمة المرضية التي يمر بها

حملات تدوين في محبة النائب محمود بكري بعد الأزمة المرضية التي يمر بها