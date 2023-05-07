انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الـ28 بكلية الإعلام جامعة القاهرة

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة والمقرر عقده يومي 7 و8 مايو بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تنظيم المؤتمر العلمى الدولى للكلية بمشاركة نخبة وطنية من أساتذة الإعلام والخبراء يتزامن مع ما نشهده فى تلك الآونة التى تشهد العديد من المفاهيم فى عالم متغير كليًا يحمل العديد من التناقضات فى مختلف المجالات.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد، خلال كلمتها بالمؤتمر العلمى للكلية المنعقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالكلية، أن الكلية تشارك فى المؤتمرات العلمية العربية والعالمية، مشيرة إلى حصول الكلية على تجديد الاعتماد وقريبًا الحصول على الاعتماد الدولى، مؤكدة أن تنظيم المؤتمر جاء نتيجة لريادة كلية الإعلام فى التحول الرقمى والسعى لتحقيق رؤية الدولة 2030.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: نستهدف الخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الإعلامية، لأنه من دواعى الحكمة العلمية تضمن المؤتمر العديد من الفعاليات، ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور المختلفة التى تبحث عن مواجهة صناعة المحتوى الإعلامى فى العصر الرقمى.

وتوجهت الدكتورة حنان جنيد، بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على رعاية المؤتمر، بالإضافة إلى الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، موجهة الشكر لكل من شارك فى الاستعداد للمؤتمر.