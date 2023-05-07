إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بإخلاء سبيل مقاول رصف طرق بكفالة مليون جنيه على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة بندب لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل لفحص أعمال المقاول فى رصف طرق رئيسية وفرعية بدائرة محافظة القليوبية ومدى مطابقتها ومخالفتها للعقود المبرمة مع الجهة الادارية وما تم من أعمال وما لم يتم بها وقيمة المخالفات على وجه التحديد إن وجدت.

كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى قيام 6 شركات كبرى للمقاولات من بينها شركة خاصة بأحد المقاولين قد رست عليها عطاءات تنفيذ وتمهيد ورصف بعض الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى محافظة القليوبية وأنهم خالفوا مواصفات التنفيذ القياسية ولم ينفذوا بعض الأعمال مما نتج عنه أضرار عمدي بالمال العام وقامت 5 شركات بالتصالح وتسوية قيمة المخالفات المنسوبة إليها عدا شركة المتهم والتى قدرت مخالفات أعمالها بحوالى 4 ملايين جنيه.

وانتهى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الرقابة الإدارية إلى وجود مخالفات فى المواصفات والتنفيذ بالمبلغ السالف الذكر وبناء عليه أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم بيد أنه لم يمثل للتحقيقات وتم إحالة القضية إلى المحكمة التى استمعت إلى دفاعه وطلبات محاميه وانتهت فى قرارها إلى تشكيل وندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الأعمال كاملة وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الماثل بالجلسة لعدم مثوله أمام النيابة العامة للتحقيقات.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله إذا سدد ضمانا مالياً وقدره مليون جنيه وإلا سيستمر حبسه على ذمة القضية.