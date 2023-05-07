"أزهرية الإسكندرية": بدء امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية دون شكاوى

بدأت، صباح اليوم، امتحانات النقل الثانوي الأزهري، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الفقه في اللجنة الأولى، والتاريخ للجنة الثانية للصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادة الفقه للجنة الأولى، والكيمياء في اللجنة الثانية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد، في بيان، اليوم، أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة امتحانات اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة أنه تمت متابعة الامتحانات عن طريق غرفة العمليات بالمنطقة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات؛ لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

وفي السياق.. تفقد علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الوكيل الثقافي للمنطقة، العديد من المعاهد؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح أنه اطمأن على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.