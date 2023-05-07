الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: إجهاد عضلي يبعد رونالدو عن تدريبات النصر السعودي

رونالدو في تدريبات
رونالدو في تدريبات النصر السعودي

كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بالاتفاق مع نظيره الطبي، فضلا إبعاد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية بسبب تعرُّض النجم البرتغالي لإجهاد عضلي، مشيرًة إلى أنه تم وضع برنامج خاص به، بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر خاصة، إلى أن طبيب النادي، سيخضع رونالدو، مساء اليوم، لفحص طبي ميداني، قبل إقرار مشاركته في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الخليج، يوم غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة القياسات الخاصة بالجهاز الفني، بينت أن معدل المسافات التي قطعها النجم البرتغالي - البالغ من العمر 38 عامًا - في المباريات والتدريبات تفوق جميع اللاعبين في الفريق وبمعدل كبير.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، قد خاض مع فريق النصر حتى نهاية الجولة الماضية، 15 مباراة منذ التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدد دقائق وصل إلى 1347 دقيقة، وسجَّل خلالها 12 هدفًا، وصنع هدفين.

ويحتل فريق النصر، المركز الثاني، في جدول دوري روشن، برصيد 69 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط، عن الاتحاد، صاحب الصدارة.

النصرالسعودي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن الاتحاد

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