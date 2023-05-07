زاد البحث عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023 والتي شهدت استقرارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بفعل توافر الأعلاف الحيوانية والتي يتم استيرادها من الخارج وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وذلك بالإضافة إلى ما سهمت بع مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة والتي ساعدت في زيادة الإنتاجية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023

استقرار في أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023 داخل محلات الجزارة ومنافذ أمان بكافة محافظات الجمهورية حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على الأسعار قبل الشراء من خلال نشرة أسعار السلع التي يقدمها موقع الدستور في إطار الخدمات المتنوعة اليومية للقراء وهى كما يلي :-

يتراوح سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز من 240 - 270 جنيه حسب منطقة البيع.

وصل سعر كيلو اللحمة الفلتو الكندوز إلى 270 جنيه حسب منطقة البيع.

وصل سعر كيلو اللحمة الرستو الكندوز إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو السجق البلدي من 200 إلى 230 جنيه حسب منطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن من 240 إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو اللحك الجملي من 200 إلى 230 جنيه حسب منطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي من 260 جنيه حسب منطقة البيع.

وصل سعر كيلو كبدة الضأن إلى 240 جنيه حسب منطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الكلاوي والقلب من 230 إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.

أسعار الخضار في الأسواق المصرية 2023

استقرار نسبي في أسعار الخضار في الأسواق المصرية 2023 رغم تحريك أسعار السولار يوم الخميس الماضي 4 مايو 2023 من قبل لجنة التسعير التلقائي حيث جاءات الأسعار كما يلي :-

يتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 لـ 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 لـ 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الكوسة من 5 لـ 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الجزرمن 4 لـ 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البسلة من 15 لـ20 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السبانخ من 6 لـ 9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو القلقاس من 7 لـ 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الخيار من 5 لـ 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الملوخية من 19 لـ 20 جنيه.