الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023

لحوم
لحوم

زاد البحث عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023 والتي شهدت استقرارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بفعل توافر الأعلاف الحيوانية والتي يتم استيرادها من الخارج وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وذلك بالإضافة إلى ما سهمت بع مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة والتي ساعدت في زيادة الإنتاجية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023

استقرار في أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 7 مايو 2023 داخل محلات الجزارة ومنافذ أمان بكافة محافظات الجمهورية حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على الأسعار قبل الشراء من خلال نشرة أسعار السلع التي يقدمها موقع الدستور في إطار الخدمات المتنوعة اليومية للقراء وهى كما يلي :-

  • يتراوح سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز من 240 - 270 جنيه حسب منطقة البيع.
  • وصل سعر كيلو اللحمة الفلتو الكندوز إلى 270 جنيه حسب منطقة البيع.
  • وصل سعر كيلو اللحمة الرستو الكندوز إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.
  • يتراوح سعر كيلو السجق البلدي من 200 إلى 230 جنيه حسب منطقة البيع.
  • يتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن من 240 إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.
  • يتراوح سعر كيلو اللحك الجملي من 200 إلى 230 جنيه حسب منطقة البيع.
  • يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي من 260 جنيه حسب منطقة البيع.
  • وصل سعر كيلو كبدة الضأن إلى 240 جنيه حسب منطقة البيع.
  • يتراوح سعر كيلو الكلاوي والقلب من 230 إلى 260 جنيه حسب منطقة البيع.
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خبير بالثروة الحيوانية: الأزمة السودانية لم تؤثر على أسعار اللحوم

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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 30/4/2023

أسعار الخضار في الأسواق المصرية 2023

استقرار نسبي في أسعار الخضار في الأسواق المصرية 2023 رغم تحريك أسعار السولار يوم الخميس الماضي 4 مايو 2023 من قبل لجنة التسعير التلقائي حيث جاءات الأسعار كما يلي :-

  • يتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 لـ 7 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 لـ 10 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو الكوسة من 5 لـ 10 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو الجزرمن 4 لـ 8 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو البسلة من 15 لـ20 جنيه.
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بسبب رفع الفائدة.. مخاوف من ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة فى بريطانيا

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية

  • يتراوح سعر كيلو السبانخ من 6 لـ 9 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو القلقاس من 7 لـ 10 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو الخيار من 5 لـ 8 جنيهات.
  • يتراوح سعر كيلو الملوخية من 19 لـ 20 جنيه.

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