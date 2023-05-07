الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعد واسترداد 350 فدان و4780 متر مربع أملاك دولة بأسيوط

جانب من إزالة مخالفات
جانب من إزالة مخالفات المباني

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 20 حالة تعدي واسترداد 350 فدان زراعة و4780 متر مربع مباني بمركز أسيوط وتم تسليمها لجهة الولاية وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات.
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 20 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية منها 10 حالات تعدي على مساحة 4780 متر مربع مباني و10 حالات تعدي على مساحة 350 فدان زراعة واسترداد الأراضي وتسليمها لجهة الولاية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخ دام معدات الوحدات المحلية.


وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الذى تم إعداده بالتعاون باستخدامه الجهات ذات الصلة معلنًا عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

جانب من إزالة مخالفات المباني

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إزالة 20 حالة تعدي استرداد حق الشعب التعدي على أملاك الدولة التنمية الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة والأراضي الزراعية الموجة 21 لإزالة التعديات جميع مراكز المحافظة رئيس مجلس الوزراء

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